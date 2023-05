Utzenstorf BE: Lenker (33) brettert mit 110 km/h durchs Dorf

In Wiler bei Utzenstorf wurde am Abend des 25. April 2023 ein Auto geblitzt, das in Wiler bei Utzenstorf auf der Hauptstrasse in Richtung Utzenstorf massiv zu schnell unterwegs war. Die Geschwindigkeit des Autos betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 110 km/h, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 50 km/h.