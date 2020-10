Twann-Tüscherz BE : Lenker (34) rast mit 128 km/h durch 60er – ohne Führerausweis

In der Nacht auf Freitag wurde in Tüscherz-Alfermée ein Auto mit massiv überhöhtem Tempo geblitzt. Den Führerausweis musste der Lenker nicht abgeben – er besass nämlich gar keinen.

Ein Automobilist verlor am Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Er verletzte sich dabei leicht. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Boningen SO, 16. Oktober 2020:

Kapo SO

Oensingen, 22. Oktober: Bei der Autobahnausfahrt kam es zu einer Auffahrkollision: Ein 18-jähriger Autolenker fuhr in das Heck eines Sattelschleppers.

Gegen 3:00 Uhr in der Nacht auf Freitag ist in der Gemeinde Twann-Tüscherz ein Auto zweimal mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Die stationäre Messanlage in Alfermée passierte es nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 128 km/h. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Streckenabschnitt maximal 60 km/h.