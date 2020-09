Polizeimeldungen Mittelland : In 120 Minuten zwei Mal betrunken am Steuer erwischt

Ein Autofahrer musste in Bulle FR seinen Führerausweis abgeben, weil er zwei Mal am gleichen Tag unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer sass. Die Polizei beschlagnahmt nun sein Auto.

Solothurn, 10. September: Kurz nach 23 Uhr bemerkten Passanten, dass zwei Fahrzeuge an der Surbeckstrasse in Flammen standen.

Bulle FR, 14. September: In den frühen Morgenstunden kontrollierte die Kapo Freiburg einen Autofahrer in Bulle. Als sich herausstellte, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm der Führerausweis abgenommen. Rund zwei Stunden später wurde der Mann erneut von der Polizei angehalten. Er stand immer noch unter Alkoholeinfluss.

Einer Polizeipatrouille der Kapo Freiburg fiel am Montag, in den frühen Morgenstunden, ein Auto auf. «Der Lenker fuhr in einer unsicheren Art und Weise in der Umgebung Bulle umher», schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung. Der 46-jährige Fahrer wurde daraufhin zur Kontrolle angehalten. Er befand sich unter Alkoholeinfluss. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen, zudem erhielt er ein vorläufiges Fahrverbot.