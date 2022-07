Oensingen A1: Lenker baut Unfall auf A1 und fährt als Geisterfahrer davon

Schliesslich wendete der Lenker auf der Autobahn und fuhr als Geisterfahrer via Autobahneinfahrt Oensingen weiter. (Symbolbild)

Tollkühne Aktion auf der Autobahn A1 bei Oensingen: Ein Autolenker baute am Samstagmorgen gegen 10.10 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich einen Auffahrunfall. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin jedoch einfach weiter und hatte dann – gemäss Zeugenaussagen – eine erneute Kollision mit einem weiteren Auto. In der Folge wendete der Lenker auf der Autobahn seinen schwarzen Audi und fuhr als Geisterfahrer davon. Die Autobahneinfahrt Oensingen wollte er dabei als Ausfahrt nutzen. Eine Polizeipatrouille konnte den Geisterfahrer schliesslich stoppen.