Polizeimeldungen Ostschweiz

Lenker drängt Velofahrer (21) von Strasse ab

Niederbüren, 11.07.2020: Ein 55-jähriger LKW-Chauffeur geriet in der Nacht auf Samstag, kurz vor 3 Uhr, mit seinem Lastwagen auf der Staatsstrasse immer weiter nach rechts und kam von der Strasse ab. Dort prallte der Lastwagen in einen Leitpfosten. Nur mit viel Glück blieb die Fahrzeugkombination nach dem Aufprall stehen und kippte nicht die abfallende Böschung hinunter.

Schaan (FL), 10.07.2020: Zwei alkoholisierte Männer sind am Freitagabend in Schaan aufeinander losgegangen. Ein anfänglich verbaler Streit führte zu einer Schlägerei. Einer der Männer wurde dabei auf den Boden gestossen und mit Fusstritten gegen Oberkörper und Kopf traktiert. Dieser musste verletzt durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Mohren bei Reute AR, 12.07.2020: Ein 21-Jähriger war mit seinem Rennvelo Richtung Altstätten unterwegs. Er wurde von einem Auto in einer Kurve überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges wurde das überholende Fahrzeug gegen den rechten Strassenrand gelenkt, weshalb der Velofahrer abgedrängt wurde. Er kam von der Strasse ab und stürzte. Verletzt wurde er ins Spital gebracht.

