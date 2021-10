Interlaken BE : Lenker durchbricht Riesenschaukel und kracht in Hausmauer

Auf dem Centralplatz in Interlaken kam es am Samstag zu einem Unfall. Dabei wurde die beliebte Riesenschaukel der Bank EKI zerstört.

In Interlaken ereignete sich am Samstagmittag ein Selbstunfall.

Wilde Szenen ereigneten sich am Samstagmittag in Interlaken: Auf dem Centralplatz verlor ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach zuerst die dort stehende Riesenschaukel der Bank EKI und krachte schliesslich in die Hausmauer eines chinesischen Restaurants. Der Fahrer und eine mitfahrende Person wurden ins Spital eingeliefert, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Bei den beiden Autoinsassen seien vor Ort leichte Verletzungen festgestellt worden, wie es bei der Berner Kantonspolizei auf Anfrage heisst. Der Lenker sei von der Centralstrasse her in die Rosenstrasse eingebogen und habe dort parkieren wollen. «Das Fahrzeug setzte dann allerdings die Fahrt fort, querte den Centralplatz und sowie die Centralstrasse und prallte schliesslich in die Gebäudefassade», so Sprecher Patrick Jean. Zur Unfallursache laufen Ermittlungen.