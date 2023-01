Collombey VS: Lenker fährt 13-jähriges Kind an – und hinterlässt falsche Telefonnummer 

In Collombey VS wurde ein 13-jähriges Mädchen angefahren. (Symbolbild)

Auf der Rue des Dents-du-Midi in Collombey VS ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall. Als ein Kind einen Fussgängerstreifen betrat, wurde es von einem grauen Lieferwagen erfasst, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Der Fahrzeuglenker des Citroën Jumpy hielt sofort an, um sich nach dem Gesundheitszustand der Schülerin zu erkundigen. Dieser soll eine Telefonnummer hinterlassen haben, die sich später als ungültig herausstellte.