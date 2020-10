Engelburg SG, 30.09.2020: Am Mittwochabend hat in Engelburg in einem Mehrfamilienhaus ein Sofa gebrannt. Die Feuerwehr konnte das brennende Sofa und die angrenzende brennende Wand unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache konnte noch nicht bestimmt werden. Die Polizei vermutet jedoch, dass sich der Brandherd hinter dem Sofa befand.

Gegen 16.30 Uhr am Sonntagnachmittag überquerte ein 10-Jähriger mit seinem Kickboard von der Bahnhofstrasse her den Fussgängerstreifen auf der Güttingerstrasse in Altnau TG. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 47-Jährigen, der in Richtung Romanshorn unterwegs war. Der Bub wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Meldung schreibt.



Gegenüber den Einsatzkräften gab der Autofahrer an, sich auf einen weissen Lieferwagen konzentriert zu haben, der auf der Kirchstrasse an die Stop-Markierung heranfuhr.