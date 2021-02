Nennigkofen SO : Lenker fährt in Verkehrsschild, Auto kippt auf Dach

Bei einem Selbstunfall in Nennigkofen SO ist am Freitagmorgen ein Auto auf das Dach gekippt. Dabei wurde der Lenker verletzt.

1 / 3 Kollision mit Verkehrsschild: Ein Lenker verlor am Freitagmorgen in Nennigkofen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kapo Solothurn Er konnte sein Auto selbständig verlassen, wurde danach aber zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Kapo Solothurn Das Unfallauto erlitt Totalschaden. Kapo Solothurn

Ein Autolenker war am Freitag kurz nach 10:30 Uhr in Nennigkofen auf der Lüterkofenstrasse unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet er kurz vor der Einmündung in die Bürenstrasse auf die linke Strassenseite. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild, worauf das Auto auf das Dach kippte, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Der Fahrzeuglenker konnte sein Auto selbständig verlassen, wurde danach aber zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Unfallauto erlitt Totalschaden.