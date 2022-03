Ftan GR – Lenker fährt zerdrücktes Auto nach Unfall mehrere Kilometer weit

Laut der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 48-jähriger Automobilist am Dienstag auf der Engadinerstrasse H27 von Scuol GR in Richtung Ardez GR. Die H27 war zu diesem Zeitpunkt wegen eines Verkehrsunfalls in Ardez gesperrt. Um auszuweichen, fuhr der Mann bei der Örtlichkeit Urezzas GR auf einen mit einem Fahrverbot signalisierten Feldweg in Richtung Ftan GR hoch.