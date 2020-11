Märstetten TG, 22.11.2020: Eine 24-Jährige fuhr auf der Boltshauserstrasse in Richtung Weinfelden. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dabei verlor sie die Kontrolle. Das Auto überschlug sich und blieb neben der Strasse auf dem Dach stehen. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.