Hergiswil bei Willisau : Lenker fliegt mit Auto über Fluss und landet auf dem Dach

Ein 18-Jähriger kam am Donnerstagmorgen in Hergiswil von der Strasse ab und flog über den Fluss Änziwigger. Er prallte gegenüber ins Gebüsch und landete kopfüber mit dem Auto im Flussbett. Seine Begleiterin erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Spital geflogen.