Polizeimeldungen Ostschweiz

Lenker hatte Maserati nicht im Griff und wird nun von Polizei gesucht

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Samstagmorgen auf der Autobahn A7 bei Gachnang einen Selbstunfall und beschädigte die Leitplanke. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Mohren bei Reute AR, 12.07.2020: Ein 21-Jähriger war mit seinem Rennvelo Richtung Altstätten unterwegs. Er wurde von einem Auto in einer Kurve überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges wurde das überholende Fahrzeug gegen den rechten Strassenrand gelenkt, weshalb der Velofahrer abgedrängt wurde. Er kam von der Strasse ab und stürzte. Verletzt wurde er ins Spital gebracht.

Hundwil AR, 13.7.2020: Am Montagnachmittag ist im Weiler Häldeli eine Scheune in Brand geraten. Angehörige der Feuerwehren Hundwil und Herisau sind sofort ausgerückt und konnten den Brand löschen. Die im Schuppen gelagerten Farb- und Lösemittel sowie der abgelegene Standort erschwerten die Brandbekämpfung. Eine Frau wurde wegen Verdachts auf eine mögliche Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war das Unfallfahrzeug zwischen 6 und 7 Uhr am Samstagmorgen auf der Autobahn A7 in Richtung Konstanz unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der Lenker kurz vor der Ausfahrt Frauenfeld West in die rechte Leitplanke. Anschliessend setzte der oder die Lenkerin die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.