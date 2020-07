Aktualisiert vor 1h

Möhlin AG

Lenker ist am Steuer eingeschlafen

In der Nacht auf Dienstag ist in Möhlin AG ein Autofahrer am Steuer eingenickt und unsanft durch eine Kollision mit einem Zaun und Kandelaber geweckt. Er blieb unverletzt.

von Oliver Braams

Ein Automobilist verursachte Dienstagnacht kurz vor 2 Uhr in Möhlin AG einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstagmorgen mitteilte, nickte der 43-jährige Autolenker am Steuer ein, als er auf der Zürcherstrasse fuhr. Dadurch sei das Auto von der Strasse abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.

Ein Automobilist verursachte Dienstagnacht um kurz vor 2 Uhr in Möhlin AG einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstagmorgen mitteilte, nickte der 43-jährige Autolenker am Steuer ein, als er auf der Zürcherstrasse fuhr.

Dadurch sei das Auto von der Strasse abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt, wie es in der Mitteilung heisst. Eingeklemmt zwischen Zaun und Kandelaber kam der Ford Focus zum Stehen. Laut Aargauer Polizei bliebt der Lenker beim Unfall unverletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden.