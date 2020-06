Urteil des Bundesgerichts

Lenker kämmte sich auf der Autobahn die Haare – 300 Franken Busse

Das Kämmen der Haare während einer Autofahrt bei 120 km/h kann nicht nur gefährlich sein – für einen Schwyzer Autofahrer wurde es auch noch sehr teuer.

Der bestrafte Autolenker war der Polizei im April 2019 auf der Autobahn A3 in Oberrieden ZH wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die zivilen Polizisten filmten die Schlangenfahrt des Mannes. Bei der anschliessenden Kontrolle gab dieser an, sich mit der Hand die Haare gekämmt und dabei in den Rückspiegel geschaut zu haben. Dies geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor.