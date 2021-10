Unfall in Entlebuch – Lenker knallt in Strommasten und fährt weiter

Ein Autofahrer kam auf der Glaubenbergstrasse in Entlebuch in der Nacht auf Donnerstag von der Strasse ab. Er entfernte sich von der Unfallstelle und parkierte sein Auto danach unter zwei Militärblachen.

Ein Autofahrer im Kanton Luzern kam auf der Glaubenbergstrasse in der Nacht auf Donnerstag in einer Linkskurve von der Strasse ab, schlitterte einen Abhang hinunter und kollidierte dabei mit einem Holzstrommast. Der Fahrer fuhr daraufhin rund 100 Meter weiter über die Wiese, stiess noch in eine Weideabschrankung und entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle. Das Auto wurde von der Luzerner Polizei später in Finsterwald gefunden. Abgedeckt war es mit zwei Militärblachen.