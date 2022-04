Schwerer Unfall in Bern : Lenker kollidiert frontal mit Betonwand – tot

Am Mittwochnachmittag hat sich in Bern ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann verstarb vor Ort. Der Unfall wird untersucht.

Auf der Tiefenaustrasse in Bern kam ein Lenker bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Auf der Tiefenaustrasse in Bern hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autolenker kollidierte frontal mit der betonierten Stützwand einer Mittelinsel und wurde in der Folge im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Polizeipatrouille befreite den Fahrer aus dem Fahrzeug, ein aufgebotenes Ambulanzteam konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Die Kantonspolizei Bern hatErmittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.