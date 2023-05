A6: Lenker kollidiert mit Geisterfahrerin

Das bekam auch ein 33-jähriger Lenker aus dem Kanton Bern zu spüren. Am späten Abend des 3. Mai 2022 war er auf der A6 zwischen Schönbühl und Münchenbuchsee unterwegs, als ihm auf einmal eine Geisterfahrerin entgegenkam. Es kam zur Kollision, ein Reifen an seinem Wagen platzte, er fuhr auf den Pannenstreifen und hielt an.

Davonfahren kostet ihn 350 Franken

Wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz wurde er zu einer Busse in Höhe von 200 Franken verurteilt. Ausserdem hat er die Gebühren in Höhe von 150 Franken zu tragen.

Alles nur ein Missverständnis?

Zwischen dem Beifahrer und der Polizei sei es dann zu einem Missverständnis gekommen. «In der ganzen Hektik ging irgendwie unter, dass der Beifahrer aus einem Auto stammt, das ebenfalls in einen Unfall verwickelt war», so der Anwalt. Nach einer Weile habe der Kollege den Beschuldigten von der Unfallstelle aus angerufen und ihm gesagt, er solle doch schon einmal ab der Autobahn zu fahren. «So entstand der Vorwurf, mein Mandant habe sich heimlich aus dem Staub gemacht, anstatt sich zu erkennen zu geben.»

Ersten Strafbefehl erfolgreich angefochten

In einem ersten Strafbefehl wurde der Beschuldigte zusätzlich wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit verurteilt. «Ihm wurde also vorgeworfen, dass er mit seinem Verhalten einer Atemalkoholprobe habe entgehen wollen», erklärt der Anwalt. Weil es sich dabei um ein Vergehen handelt, das einen Eintrag im Strafregister sowie einen Führerausweisentzug von drei Monaten zur Folge gehabt hätte, erhob der Beschuldigte Einsprache. Mit Erfolg: Der Vorwurf der Vereitelung wurde fallen gelassen.

Was das pflichtwidrige Verhalten bei einem Unfall betrifft, blieb der Staatsanwalt dagegen hart: Als Fahrer hätte sich der Beschuldigte selbst mit der Polizei in Verbindung setzen müssen – anstatt seinen Kollegen vorzuschicken und sich dann zu entfernen, befand der Staatsanwalt. «Das finden wir zwar auch nicht ganz in Ordnung», sagt der Anwalt. «Vor allem in Anbetracht des finanziellen Risikos bei einem erneut Rekurses haben wir dennoch entschieden, den Entscheid zu schlucken und die 200 Stutz zu zahlen.»