Autobahn A6

Lenker kommt von Fahrbahn ab und landet im Maisfeld

Auf der A6 bei Schüpfen ist am Samstag ein Auto von der Fahrbahn geraten, hat einen Zaun durchbrochen und kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 11:30 Uhr kam es am Samstag auf der Autobahn A6 bei Schüpfen zu einem Unfall: Ein Auto war in Richtung Lyss Süd unterwegs, als es auf Höhe Neuhus von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchbrach in der Folge den Zaun am Fahrbahnrand und geriet in ein angrenzendes Maisfeld, wo es schliesslich zum Stillstand kam.