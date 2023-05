Neuenegg BE: Lenker kommt von Strasse ab und kollidiert mit Baum – tot

Der Unfall ereignete sich auf der Brüggelbachstrasse in Neuenegg.

Die Meldung zum Verkehrsunfall auf der Brüggelbachstrasse in Neuenegg erreichte die Berner Kantonspolizei gegen 2.35 Uhr in der Nacht auf Dienstag. Laut bisherigen Erkenntnissen war ein Auto in Richtung Neuenegg unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.