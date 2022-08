Goldingen SG: Lenker kracht in Kuh und begeht Fahrerflucht – Tier eingeschläfert

Am Dienstag fuhr ein unbekannter Autofahrer eine Kuh an und fuhr danach weiter, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Hintergoldingerstrasse von Hintergoldingen SG Richtung Neuhaus SG. In einer Linkskurve, auf Höhe Sonnenberg, verlor er die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.