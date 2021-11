Balsthal SO : Lenker landet im Bachbett – Drogentest fällt positiv aus

Zwischen Holderbank und Balsthal ist am Samstag ein Auto von der Strasse abgekommen und im Bachbett gelandet. Der Lenker blieb unverletzt.

Bözingenberg, 18. November: Ein Automobilist verlor die Kontrolle über den Personenwagen. Der Lenker kam in eine Kurve und prallte frontal in einen Baum.

Der Lenker eines silbernen Autos fuhr am Samstagnachmittag auf der Hauptstrasse von Holderbank in Richtung Balsthal und verlor bei einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er unter anderem mit einer Holzwand und landete schliesslich mit seinem Auto im angrenzenden Augstbach, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Durchgeführte Schnelltests auf Alkohol- und Drogenkonsum fielen beim 41-Jährigen positiv aus. Das in Frankreich zugelassene Fahrzeug wurde mithilfe eines Krans geborgen und abgeschleppt.