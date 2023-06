A6: Lenker mit 204 km/h auf der Autobahn geblitzt 

Am Dienstag, 13. Juni 2023, führte die Kantonspolizei Bern auf der Autobahn A6 bei Wichtrach Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 19.45 Uhr wurde ein Auto, das in Richtung Thun unterwegs war, mit einer Geschwindigkeit von 204 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz erfasst. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt 120 km/h. Der mutmassliche Lenker, ein 62-jähriger Mann, konnte in der Folge ermittelt werden, wie die Berner Kantonspolizei heute Dienstag mitteilte. Er ist geständig, das Auto zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben.