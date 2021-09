Bulle FR : Lenker mit 800 Kilogramm Überlast und illegaler Ware erwischt

Im freiburgischen Bulle wurde unlängst ein überladener Lieferwagen angehalten. Bei der Kontrolle wurde mehr als eine Tonne nicht verzollte Ware entdeckt.

Die Freiburger Kantonspolizei hielt am Mittwoch vorletzter Woche gegen 3 Uhr morgens einen Lieferwagen mit ausländischen Kennzeichen an, der offenbar überladen war. Beim Wiegen des Fahrzeugs stellten die Beamten eine Überlast von netto 787 kg fest. Zudem wurde im Innern Ware entdeckt, die offenbar nicht in der Schweiz gekauft worden war.