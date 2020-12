Kappelen BE : Lenker mit über 100 km/h in 50er Zone unterwegs – und zweimal geblitzt

In einer 50er-Zone in Kappelen BE ist ein Auto am Montag mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden.

Der Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Montag in Kappelen gleich zweimal mit überhöhtem Tempo in eine Radarfalle getappt. Der Mann muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Das Radargerät der Polizei stand an der Bielstrasse in einer 50er-Zone, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Um 09:30 Uhr wurde der Autolenker mit 102 km/h geblitzt. Damit war er doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt gewesen wäre.

Auf dem Rückweg wurde er erneut mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Diesmal war er mit 67 km/h unterwegs.