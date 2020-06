Polizeimeldungen Ostschweiz

Lenker parkiert Auto unfreiwillig in Obstplantage

In Steinach SG wurde am Sonntag bei einem Selbstunfall ein Lenker (56) leicht verletzt. Er war fahrunfähig. Der Sachschaden beträgt über 10’000 Franken.

Steinach SG, 14.06.2020: Auf der Rorschacherstrasse kam es um 21.30 Uhr zu einem Selbstunfall. Der 56-jährige Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Schliesslich prallte es in eine Obstbaumplantage. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und vom aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Mann war fahrunfähig. Der entstandene Sachschaden beträgt über 10'000 Franken.

Ein 56-jähriger Mann fuhr am Sonntag um etwa 21.30 Uhr mit seinem Auto von Tübach in Richtung Obersteinach. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.