Waghalsiges Überholmanöver : Lenker provoziert Kollision, weil er es noch in den Mediamarkt schaffen wollte

Zwischen Höchstetten und Koppigen verursachte ein Lenker eine Frontalkollision mit einem Schwerverletzten. Nun muss er dafür ins Gefängnis.

Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau musste sich am Donnerstag ein in der Schweiz lebender Israeli verantworten. Mit einem waghalsigen Überholmanöver hatte der heute 47-Jährige im September 2019 eine Frontalkollision verursacht, bei welcher der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs schwer verletzt wurde. Der Mann hatte es an jenem Samstagnachmittag eilig, weil er es noch vor Ladenschluss in den Mediamarkt in Lyssach schaffen wollte. Zudem hatte er 1,3 Promille im Blut.