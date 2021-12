Weil am Rhein (D) – Lenker schwer verletzt aus Wrack geborgen

Am Mittwoch, 22. Dezember, kam es in Weil am Rhein (D) zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe.

Am Mittwoch, 22. Dezember, kam es in Weil am Rhein (D) zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe. Gegen 16.41 Uhr erhielt die Polizei Freiburg die Meldung der Kollision von einem Verkehrsteilnehmer. Die ausgerückten Beamten stellten fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge im Bereich der Einmündung der Autobahn A98 von Rheinfelden her auf der rechten Fahrspur der A5 kollidiert waren. Auf der Fahrbahn lagen Fahrzeugteile verstreut.