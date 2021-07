Lenker stellt in Staad sein Auto aufs Gleis und macht sich davon

Schlatt TG, 29.07.2021: Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Schlatt TG. Kurz nach 14.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass sich am Chrüzbuckweg ein Mann bei Feldarbeiten verletzt habe. Der 22-jährige Fahrer eines Traktors war damit beschäftigt, Setzlinge zu pflanzen. Dabei geriet er unter die Setzmaschine und wurde schwer verletzt.

Am frühen Freitagmorgen, um 02.50 Uhr, ist ein Auto auf den Bahngleisen an der Buechenstrasse in Staad SG steckengeblieben. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und dem 25-jährigen Mitfahrer von Staad in Richtung Rheineck SG. Beim Bahnübergang kam sein Auto aus zurzeit unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Gleise, wo es steckenblieb. Der Fahrer und sein Mitfahrer verliessen daraufhin zu Fuss das Auto, ohne den Unfall zu melden.