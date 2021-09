Verkehrsunglück in Italien - Lenker tötete vor Jahren 8 Velofahrer – nun baut er erneut tödlichen Unfall

In Italien hat sich am späten Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 31-jähriger Mann ums Leben kam.

Ein Verkehrsunfall in Italien gibt zu reden: Am Montag kam der 32-jährige Chafil Elketani mit seinem gemieteten Toyota Corolla von der Strasse in der Nähe von L a mezia Terme im Süden des Landes a b, prallte gegen eine Leitplanke. Dabei kam der 31-jährige Beifahrer ums Leben. Das Opfer war ein Marokkaner, wie Elketani auch. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt und befindet sich in einem örtlichen Spital. Was die Meldung aber so speziell macht: Chafil Elketani hatte bereits 2010 einen schrecklichen Unfall gebaut, bei dem acht Menschen ums Lebens kamen.