Walenstadt, 07.10.2020: Ein 75-jähriger Autofahrer verunfallte auf der A3 von Chur in Richtung Zürich. Kurz vor einem Tunnel in Walenstadt kam sein Auto aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer sowie das Tunnelportal. Daraufhin prallte das Fahrzeug laut der Kantonspolizei St. Gallen in die Tunnelwand.