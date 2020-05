Unfall in Effretikon ZH

Lenker überfährt Mutter und zwei Kleinkinder auf Zebrastreifen

In Effretikon ZH wurden eine Fussgängerin und ihre beiden Kleinkinder angefahren. Die Frau musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Effretikon ZH sind am Donnerstagabend eine Fussgängerin und ihre beiden Kleinkinder verletzt worden. Die Details des Unfalls sind noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich ermitteln.

Eine 30-jährige Mutter hatte am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr zusammen mit ihrem einjährigen Sohn und der dreijährigen Tochter die Illnauerstrasse in Effretikon an einem Fussgängerstreifen überqueren wollen. Bei der Überquerung erfasste ein Personenwagen, der in Richtung Effretikon fuhr, die drei Personen.