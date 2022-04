Lütisburg SG : Lenker überholt mehrere Autos und landet in Bachbord

Am Sonntagmorgen kam es in Lütisburg SG zu einem Verkehrsunfall. Die Strasse war darauf für mehrere Stunden gesperrt.

Der mutmassliche 42-jährige Lenker war am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Auto von Wil in Richtung Wattwil unterwegs. Kurz vor der alten Holzbrücke überholte er nach jetzigen Erkenntnissen mehrere Autos. Wenig später, auf Höhe Guggenloch, prallte sein Auto in eine Leitplanke. Daraufhin wurde es angehoben und stürzte ins Bachbord des Gonzenbaches, wo es zum Stillstand kam, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.