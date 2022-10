A1 bei Walterswil SO : Lenker überschlägt sich, landet in Strassengraben – und fährt weiter

Ein Auto kam in der Nacht auf der A1 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lenker machte sich daraufhin aus dem Staub.

Auf der A1 bei Walterswil SO kam in der Nacht auf Sonntag laut Augenzeugenbericht ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im Strassengraben. Kurz danach folgten bei der Notrufzentrale weitere Meldungen über einen angeblichen Falschfahrer, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Patrouillen eilten darauf an die Unfallstelle, fanden diese aber bis auf einen niedergedrückten Wildschutzzaun und einige Fahrzeugteile verlassen vor.