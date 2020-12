Biberist SO : Lenker übersieht herannahendes Auto – 2 Verletzte bei Kollision

In Biberist SO hat sich am Donnerstagmorgen eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bei einer Kollision in Biberist SO sind am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin und ein Autofahrer leicht verletzt worden. Eine Ambulanz brachte die Frau zur ärztlichen Kontrolle ins Spital.

Der Autofahrer habe um etwa 06.10 Uhr beim Einbiegen in die Gerlafingenstrasse das herannahende Auto der Frau übersehen, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision der zwei Autos.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden abtransportiert. Bei der Unfallstelle kam es laut Polizei zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.