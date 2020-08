vor 16min

Polizeimeldungen Ostschweiz Lenker verliert Kontrolle und kracht in Hauswand

Ein 22-jähriger Lenker verlor am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Strasse ab. Danach prallte er in eine Hauswand und anschliessend in ein parkiertes Auto. Die Insassen wurden ins Spital gebracht.

von Leo Butie

1 / 111 Goldingen SG, 10.08.2020: Gegen 20.15 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Nach der Verzweigung Langentannen verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, rutschte rechts von der Strasse über das Wiesland, prallte in eine Hausmauer und darauf in ein parkiertes Auto.

Der Lenker wurde mittelschwer, seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Kantonspolizei Thurgau Ermittlungen ergaben, dass der Verunfallte sein Auto selbst mit einem Landwirtschaftsfahrzeug barg, in einem Unterstand abstellte und die Kontrollschilder entfernte. Der 23-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Er war betrunken gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. Kapo SG

