Riedholz SO : Lenker verliert Kontrolle und landet auf Gleis

In Riedholz SO geriet ein Lenker eines Elektroautos bei einem Selbstunfall auf die Gleisanlage der Aare Seeland mobil AG. Verletzt wurde niemand.

Kappelen, 30. November: Ein Autolenker tappte am gleich zweimal in die Radarfalle.

Ein Automobilist, der auf der Baselstrasse in Riedholz in Richtung Flumenthal unterwegs war, verlor am Dienstagnachmittag aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und geriet schliesslich auf die Gleisanlage der Aare Seeland mobil AG, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.