Polizeimeldungen Ostschweiz

Lenker verliert Kontrolle und landet in Bach

Ein 21-Jähriger verlor am frühen Donnerstagmorgen in Wolfhalden AR die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schliesslich landete er im Bach. Am Auto entstand Totalschaden.

von Büro Ostschweiz

1 / 96 Wolfhalden AR, 30.07.2020: Ein Lenker (21) fuhr um 1 Uhr mit einem Mitfahrer auf einer Nebenstrasse über den Sonder in Richtung Wolfhalden. Im Bereich Augsti verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und landete im Bach. Er und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kapo AR

Ein 21-jähriger Lenker fuhr um 1 Uhr am Donnerstagmorgen mit seinem Mitfahrer von der Örtlichkeit Zelg kommend auf einer Nebenstrasse über den Sonder in Richtung Wolfhalden. Im Bereich Augsti verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet kurz über den linken Fahrbahnrand. In der Folge lenkte er laut Kapo AR gegen und kam schliesslich rechts über die Strasse hinaus.

Dort prallte er gegen einen Zaun, kam über die angrenzende Wiesenböschung in den nahen Wald und landetet schliesslich in einem Bachbett.