Kurz nach 6.30 Uhr am Mittwochmorgen kam es in Mörschwil SG zu einem Selbstunfall. Der 38-jährige Lenker war mit seinem Auto von St. Gallen in Richtung Goldach SG unterwegs. Gemäss eigenen Aussagen geriet sein Wagen aufgrund eines Sekundenschlafs kurz vor der Baustelle am Ortsausgang auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es gegen eine Abschrankung und ein ToiToi. Daraufhin stürzte das Auto in eine Baugrube, wo es sich überschlug. Auf einer in der Baugrube freigelegten Gasleitung blieb es schliesslich stehen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Meldung schreibt.