Medels GR: Lenker verwechselt Autostrasse mit Autobahn – Frontalkollision

Auf der Autostrasse A13 kam es am Mittwochabend um 21.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger fuhr mit dem Lieferwagen von San Bernardino kommend über die A13 in Richtung Thusis GR. Kurz vor einer Rechtskurve in Medels überholte laut einer Meldung der Kantonspolizei Graubünden der Kurierfahrer einen Personenwagen. Gemäss eigenen Aussagen glaubte er, auf der Autobahn zu sein. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 20-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Beifahrer im Auto eingeklemmt.