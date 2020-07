vor 52min

Polizeimeldungen Ostschweiz

Lenker war zu schnell, rücksichtslos und ohne Fahrausweis unterwegs

Am Dienstagmittag ist ein 50-jähriger Autofahrer an der Staatsstrasse in Sennwald SG mit seinem rücksichtlosen Fahrverhalten aufgefallen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

von Büro Ostschweiz

Sennwald SG, 21.07.2020: Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte bei einem Auto, einem gelben Audi A3 mit LU-Kontrollschild, ein unangebrachtes Fahrverhalten fest. Der Fahrer war zu schnell unterwegs und überholte mehrere Autos. Der Forderung der Polizei anzuhalten, kam er erst nicht nach. Wie sich später herausstellte, war er mit einem Fahrausweisentzug belegt. Durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurde beim 50-Jährigen die Abnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet.

Kurz vor 12 Uhr am Dienstagmittag ist einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen ein gelber Audi A3 mit LU-Kontrollschild wegen seinem rücksichtslosen Fahrverhalten aufgefallen. Es konnte beobachtet werden, wie das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit von Salez in Richtung Sennwald fuhr und mehrere Autos überholte.

Der Fahrer wurde von der Patrouille aufgefordert sein Auto anzuhalten. Der Aufforderung kam er nicht nach und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später konnten sie den Mann dann doch zum Anhalten bewegen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, war der 50-Jährige mit einem Fahrausweisentzug belegt. Durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurde beim Mann die Abnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Personen, die Angaben zum Fahrverhalten des Autos, einem gelben Audi, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gams, 058 229 61 80, in Verbindung zu setzen.