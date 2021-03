Am Freitag war ein Automobilist kurz nach 0.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs, als ihm im Bereich der Ausfahrt Niederbipp ein Geisterfahrer entgegenkam. Um eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu verhindern, leitete er ein Ausweichmanöver nach rechts in Richtung Pannenstreifen ein. Dabei kam das Auto ins Schleudern und prallte schliesslich in die dortige Leiteinrichtung.