Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse in Richtung Merishausen.

Das Auto landete auf dem Dach: Bei einem Ausweichmanöver kam es in Merishausen SH am Freitagabend zu einem Unfall.

In Merishausen SH hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, wollte ein Autofahrer gegen 20 Uhr einem Wildtier ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlug und schliesslich auf dem Dach landete.