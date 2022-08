Bern-Bümpliz : Auto wendet mitten auf A12 und verursacht Kollision

Ein Falschfahrer verursachte am Dienstagnachmittag auf der A12 eine Kollision.

Auf der Autobahn A12 zwischen Bümpliz und Niederwangen war am Dienstagnachmittag ein Falschfahrer unterwegs. Laut Aussagen einer Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Bern unterwegs gewesen war, kam ein blauer Kleinwagen auf dem Überholstreifen entgegen, weshalb die Lenkerin nach rechts auswich. «In der Folge prallte ein Lastwagen, der auf dem Normalstreifen unterwegs war, ins Heck des Autos», heisst es in der Mitteilung der Berner Kantonspolizei. Beim Unfall wurde die Mitfahrerin im Auto leicht verletzt. Der blaue Kleinwagen setzte seine Falschfahrt fort.