Meldels GR : Lenkerin (18) meint irrtümlich, sie sei auf Autobahn und überholt – 2 Verletzte

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr in Begleitung einer Kollegin (19) von Italien kommend über die Autostrasse A13 in Richtung Deutschland. Im Rheinwald glaubte sie, aufgrund der zweispurigen Autostrasse sowie der links daneben angrenzenden Kantonsstrasse, sich auf einer Autobahn zu befinden. Aus diesem Grund wechselte die Deutsche zum Überholen die Spur und fuhr auf der Südspur in Richtung Norden. Bei einer leichten Linkskurve bei der Örtlichkeit Fuchstobel kam ihr ein Lieferwagen entgegen.