Dreien SG

Lenkerin (19) stürzt mit vier Mitfahrern in Bach

Eine 19-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag mit vier weiteren Personen im Gonzenbach gelandet. Alle Insassen des Autos blieben unverletzt.

Die 19-jährige Frau fuhr am Sonntag, kurz vor 2 Uhr, mit ihrem Auto von Bodmen kommend in Richtung Dreien. Im Auto befanden sich neben der Junglenkerin noch vier Mitfahrer. In einer Linkskurve, kurz vor einer Brücke, kam das Auto aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und auf eine Wiese, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Danach legte das Auto unkontrolliert eine Strecke von 25 Metern zurück und stürzte über einen kleinen Wasserfall in den Gonzenbach.