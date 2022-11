Basel: Lenkerin (20) biegt links ab und löst Auto-Billard aus 

Die Junglenkerin (20) auf Probe verlor beim Abbiegen die Herrschaft über ihren Wagen und knallte in ein korrekt parkiertes Auto. Dieses wurde in drei weitere Wagen gedrückt und schob diese zusammen. Das verursachende Auto trieb nach links ab und stiess in einen gegenüber parkierten Lieferwagen.

Am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr kam es bei der Gundeldingerstrasse/Solothurnerstrasse in Basel zu einem «grösseren Verkehrsunfall», wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

