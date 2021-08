Auffahrunfall in Märstetten TG - Feuerwehr befreit Lenkerin (21) aus Auto

In Märstetten TG kam es zu einem Unfall.

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Märstetten TG unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er nach links zu einer Tankstelle abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und verursachte eine Auffahrkollision, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.