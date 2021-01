Weite SG, 06.01.2021: Um 13.50 Uhr wurde ein Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Der 80-jährige, in der Region wohnhafte, Mann machte sich auf einen Spaziergang von Weite in Richtung Rheinau. Dabei überquerte er zwei parallel verlaufende Geleise an einer ungesicherten Stelle. Der Mann wurde ins Spital geflogen. Die Bahnstrecke Buchs – Sargans musste für über eine Stunde gesperrt werden. Die Kantonspolizei St.Gallen geht von einem Unfall aus.

Die 23-jährige Frau fuhr am Samstag, kurz nach 11.30 Uhr, mit dem Auto von Oberriet in Richtung Rüthi SG. Aus zurzeit unbekannten Gründen fuhr die Frau mit ihrem Auto auf einen am rechten Strassenrand stehenden Betonsockel eines Gartenzauns, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit.