Stadt Zürich – Lenkerin (27) entzieht sich Polizeikontrolle und rammt Streifenwagen

Ein weiteres Polizeifahrzeug stellte sich ihr in den Weg, welches sie touchierte. Später, bei der Verzweigung Rolandstrasse und Nietengasse, verursachte die Lenkerin einen Unfall mit einem parkierten Personenwagen.

Auf der Langstrasse Richtung Helvetiaplatz fiel der Polizei eine Autofahrerin auf. Die Frau fuhr kurz vor zwei Uhr am Donnerstagmorgen bei der Verzweigung Langstrasse/Schöneggstrasse geradeaus. Die Weiterfahrt auf dieser Strasse ist verboten. Eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich folgte der Fahrerin und forderte sie mittels Matrix «Stopp Polizei» zum Anhalten auf. Die Lenkerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Eine weitere, ihr entgegenkommende, Patrouille stellte sich ihr mit dem Streifenwagen in den Weg, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung.